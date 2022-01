Hoa hậu Trúc Diễm dương tính Covid-19 sau ly hôn

Mới đây, hoa hậu Trúc Diễm có bài đăng gây lo lắng khi thông báo đã dương tính Covid-19.

Đăng tải hình ảnh mệt mỏi, bơ phờ, chân dài đính kèm: "Covid was the worst thing to deal with" (Tạm dịch: Covid là điều tồi tệ nhất phải đối phó).

Ngoài ra, Trúc Diễm còn chia sẻ hình ảnh bữa ăn được người bạn chuẩn bị, cùng nhiều dược phẩm điều trị.

Cô viết kèm: "Thank you for saving the day" (Tạm dịch: Cảm ơn bạn đã cứu ngày hôm nay của tôi).