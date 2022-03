Hoa hậu Tiểu Vy và á hậu Kim Duyên đọ sắc, đọ tài catwalk

Mới đây, Tiểu Vy và Kim Duyên có dịp xuất hiện tại một sự kiện casting người mẫu với vai trò giám khảo. Cả 2 cũng có phần nắm tay catwalk ngẫu hứng thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Á hậu Hoàn vũ Kim Duyên và Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy nắm tay catwalk cực kỳ lôi cuốn.