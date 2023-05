Hoa hậu Tiểu Vy thăng hạng phong cách nhờ chăm diện đồ tối giản

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.