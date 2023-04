Hoa hậu Tiểu Vy 'đọ' vũ đạo nóng bỏng cùng MLee

Who I am là album đánh dấu sự nghiệp 10 năm làm nghề, nên Mlee áp lực từ nhạc, hình ảnh MV cho đến kỹ năng vũ đạo.

Chia sẻ về lý do lựa chọn những MV thiên về vũ đạo trong lần trở lại, Mlee nói: “Tôi có duyên với nhảy. Thông qua những bước nhảy, tôi nhận thấy năng lượng trong người tự nhiên bộc phát. Hơn nữa, chưa có ca sĩ nữ nào ở Việt Nam ra mắt khán giả chuỗi dự án MV thiên về nhảy. Tôi muốn làm khó bản thân, là người đầu tiên trải nghiệm dạng MV này''.

Album Who I am gồm 8 ca khúc, trong đó có những bài do chính MLee sáng tác, xoay quanh câu chuyện tình yêu, cuộc sống, hành trình của một người trẻ đã đi qua 10 năm thanh xuân trong sự nghiệp.

Theo VietNamNet