Hoa hậu Thùy Tiên vồ ếch, ngã dúi dụi khi làm vedette

Your browser does not support the video tag.

Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên ngã dúi dụi khi đang catwalk



Ngay từ khi Hoa hậu Hòa bình 2021 xuất hiện, cả khán phòng đã phải trầm trồ bởi visual, body và thần thái không thể chê vào đâu được.