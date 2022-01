Hoa hậu Thuỳ Tiên tươi tắn bên NSND Trung Hiếu

Hơn 10 tiết mục trong chương trình mang tới những khoảnh khắc chứa chan cảm xúc theo mạch của 3 chương: Sức mạnh tình người, Khát vọng vươn lên và Ước mong đoàn tụ. Bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Hà Trần, Uyên Linh, Đoan Trang, Ngô Hồng Quang, Phạm Thu Hà, Khánh Linh, Phạm Anh Khoa, Trọng Hiếu, Trang Trịnh, Mazuz, Tuấn Hùng, Mỹ Anh, Hà Myo, Thăng Long, rapper Phong Windy, nhóm xẩm Hà Thành, hợp xướng Gió xanh, nhóm Oplus..., Mùa đoàn tụ có sự tham gia của các em nhỏ như Đăng Bách (Quán quân Giọng hát Việt nhí), Hà Anh (Á quân Giọng hát Việt nhí), nhóm thiếu nhi Trung tâm MUSE Academy.

NSND Lê Khanh tham gia Mùa đoàn tụ.

Các khách mời tham gia chương trình gồm: Thiếu tướng PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trần Đắc Phu, TS Nguyễn Quân, TS. Lê Văn Tri, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, nhà báo Hoàng Long, bác sĩ Thiên Đỗ; các nghệ sĩ: NSND Lê Khanh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Đức Trung, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, nhà báo Trần Mai Anh, MC Quỳnh Hoa, người mẫu Xuân Lan, Hoa hậu Thùy Tiên... Họ sẽ mang tới những câu chuyện, trải nghiệm trong một năm qua và cùng hướng tới niềm tin về tương lai, những nỗ lực không ngừng vươn lên của người Việt Nam với khát vọng đưa đất nước ra thế giới, chinh phục những đỉnh cao mới.

Tình Lê