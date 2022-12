Hoa hậu Thùy Tiên mặc ngược áo choàng khi làm vedette?

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trở thành "cục cưng" của nhiều nhà thiết kế. Ngoài việc sở hữu những bộ đầm độc đáo được sáng tạo riêng, cô luôn là người đẹp được ưu ái cho vị trí vedette để thể hiện trọn vẹn ý nghĩa và tinh thần của bộ sưu tập.

Tuy nhiên mới đây, trong một show thời trang của NTK Đỗ Long, Thùy Tiên gây tranh cãi vì mặc áo choàng lông - phụ kiện của trang phục.