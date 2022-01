Hoa hậu Thùy Tiên liên tiếp bị nghi vấn 'ở bẩn'

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên sở hữu một lượng fan không nhỏ nhờ visual và phong cách "chặt chém" khi đi sự kiện nhưng lại vô cùng gần gũi ở đời thường. Tuy nhiên, không dưới 2 lần, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế bị bóc mẽ ở bẩn vì mặc mãi một chiếc áo không thay suốt mấy ngày.

Mới đây, trong đoạn clip hiến kế xử lý nhanh tình huống bị bắt chụp ảnh visa dù đã ăn vận "lồng lộn" chuẩn bị đi sự kiện, Thùy Tiên bị bắt quả tang mặc lại chiếc áo Miss Grand giống y những livestream vài ngày qua.