Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng về dáng ngồi bị chỉ trích vô duyên

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thùy Tiên phân trần về dáng ngồi gây tranh cãi.

Trước đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên - trở thành tâm điểm bàn tán sau buổi livestream giao lưu với truyền thông Peru.

Nguyên nhân xuất phát từ dáng ngồi "kỳ kỳ" của người đẹp 9X. Theo đó, trái ngược với dáng ngồi hoa hậu, Thùy Tiên xuất hiện trên livestream với dáng ngồi như xếp bằng.