Hoa hậu Thùy Tiên không sợ bị hỏi chuyện tình cảm dịp Tết

"Dì rất yêu thương tôi. Mỗi dịp Tết đến, dì thường mua quần áo mới, dẫn tôi tới thăm họ hàng, bạn bè. Hơn nữa, mẹ cũng về thăm tôi mỗi dịp Tết nên tôi cũng đỡ buồn hơn", Thùy Tiên nhớ lại.

Là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang đến tuổi cập kê nhưng trái ngược với mọi cô gái khác, Thùy Tiên chưa bao giờ sợ bị hỏi về chuyện tình cảm vào ngày Tết. "Gia đình chưa bao giờ gây áp lực cho tôi về chuyện tình cảm nên tôi rất thoải mái. Tính tôi thẳng thắn nên ai hỏi gì tôi sẽ trả lời hết mà không sợ. Tôi nghĩ, mọi người sợ tôi hỏi mới đúng", Thùy Tiên hài hước chia sẻ.

Một năm cũ nhiều biến động đã qua, một năm mới lại đến, Thùy Tiên cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới độc giả của báo VietNamNet. "Tôi chúc các bạn độc giả của VietNamNet có nhiều sức khỏe, bình an để chinh phục ước mơ, kế hoạch đã bị trì hoãn trong năm vừa rồi. Mong mọi người hãy suy nghĩ tích cực, hy vọng về một năm mới. Chắc chắn đây sẽ là một năm khởi sắc với mọi người", tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gửi lời nhắn.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan