Hoa hậu Thùy Tiên hô 'Việt Nam' ra sao sau 'chiếc ố' hú hồn?

Nàng hậu sau đó có màn catwalk cuốn hút trên sân khấu.

Clip: Thùy Tiên hô tên, quốc gia (Nguồn: WPress).

Màn giới thiệu bản thân lần này của Thùy Tiên nhận được nhiều lời khen ngợi. Có thể thấy rõ sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả hiện trường dành cho nàng hậu.