Hoa hậu Thùy Tiên giữ dáng thế nào khi dứt khoát không ăn rau?

Mới đây, Miss Grand International 2021 đã bắt đầu sự nghiệp Vlogger bằng video đầu tiên trên kênh Youtube của mình. Với chủ đề: "Lần đầu tiên ăn bánh xèo với rau sống", đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khiến rất nhiều người bất ngờ vì sự kén ăn của mình.

Thùy Tiên thử ăn rau sống lần đầu tiên.



Bên cạnh việc "mukbang", Thùy Tiên cũng trả lời những câu hỏi của fan về bản thân với biểu cảm cưng xỉu.