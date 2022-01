Hoa hậu Thùy Tiên gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Your browser does not support the audio element.

Sau khi hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng, Hoa hậu Thùy Tiên đã có hoạt động đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội.

Hoa hậu Thùy Tiên và bà Phạm Kim Dung - Giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam đã có buổi gặp chính thức với ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Đây là sự kiện chính thức đầu tiên của Thùy Tiên sau khi về nước.