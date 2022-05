Hoa hậu Thùy Tiên chụp ảnh dáng tấu hài nhưng lý do thì điểm 10!

Chiều cao khủng của các người mẫu, hoa hậu Vbiz là lợi thế đối với bản thân họ nhưng lại gây "áp lực" không nhỏ đối với những người làm việc cùng hay chụp chung. Do vậy mới có những bức ảnh "behind the scenes" vô cùng hài hước.

Mới đây, Miss Grand International 2021 vừa đăng tải đoạn clip chụp ảnh cùng ê-kíp. Tuy nhiên, do photographer hơi thấp nên cô đã có một dáng đứng khá hài hước.