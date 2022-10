Hoa hậu Thiên Ân sở hữu tài lẻ 'siêu xịn'

Đáng nói, Thiên Ân có giọng hát vô cùng truyền cảm, ấm áp chứ không hề "dở" như cô tự nhận xét. Các fan của người đẹp tấm tắc bình luận: "Rồi là dở chưa bà già, quá chời", "Hát đúng bài mình thích, 10 điểm nha", "Tài sắc vẹn toàn", "Giọng hay mà, do mắc cỡ", "Giọng trầm ấm quá trời, đúng gu tui luôn á", "Máu chiến nên bé, tự tin như Thuỳ Tiên, tự nhiên thoải mái lên bé"...

Đồng thời, netizen còn cho rằng nếu Miss Grand International 2022 có hạng mục giải thưởng phụ Best Talent thì Thiên Ân chắc chắn sẽ có cơ hội tỏa sáng và tiềm năng ẵm được giải thưởng phụ.