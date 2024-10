Hoa hậu Thiên Ân lần đầu lên tiếng về chuyện hẹn hò với Kỳ Duyên

Sau khi bị dân mạng soi loạt hint đáng ngờ với đàn chị, Hoa hậu Thiên Ân có chia sẻ chính thức. Hậu "đường ai nấy đi" với Minh Triệu, Kỳ Duyên vướng nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Thiên Ân. Thời gian qua, cả hai bị "Conan internet" soi loạt hint đáng ngờ như có chung đồ đôi, "đánh lẻ" đi du lịch hay công khai thể hiện đối xử đặc biệt dành cho đối phương,... Cho đến mới đây, khi xuất hiện ở một talkshow, Hoa hậu Thiên Ân lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với đàn chị. Cụ thể, Thiên Ân chia sẻ: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm". Your browser does not support the video tag.

Clip Thiên Ân nói về chuyện hẹn hò với Hoa hậu Kỳ Duyên (Vén màn showbiz). Miss Grand Vietnam 2022 chia sẻ quan điểm riêng về những lời đồn trong giới giải trí: "Đã gọi là người của công chúng thì chúng ta cho phép khán giả có những ý kiến, bình luận, quan điểm và thậm chí là sự soi xét có thể không kỹ hoặc hơi kỹ từ công việc đến đời tư cá nhân. Tôi nghĩ bản thân mình chưa bao giờ có ý định đính chính cho những lời đồn đó nếu như nó không thật sự gây tổn hại quá nhiều đến cá nhân. Đôi khi việc mình không giải thích cũng là cách để giữ sự riêng tư, tôi cũng mong muốn khán giả chỉ nhìn nhận mình ở góc độ làm nghề ra sao. Với việc bị đồn đoán thì đa phần tôi giữ im lặng hoặc có lắm thì tôi sẽ lên tiếng đính chính nếu lời đồn đó sai và đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức, còn nếu bình thường thì tôi cứ để cho mọi người đồn". Cách đây ít ngày, Thiên Ân đăng tải loạt ảnh tạo hình trong bộ phim điện ảnh sắp ra mắt lên trang cá nhân. Thu hút sự bàn tán chính là dòng trạng thái nói rõ tình trạng yêu đương hiện tại của nàng hậu quê Long An: "Thiên Ân hiện tại đang độc thân, nhưng Bảy Loan (tên nhân vật trong phim - PV) thì đang say nắng hai cậu. Vậy đó cả nhà ơi!".

Thiên Ân xác nhận độc thân giữa loạt tin hẹn hò đồng giới. Hồi giữa tháng 9, Minh Triệu hủy theo dõi Kỳ Duyên và Thiên Ân trên MXH. Không lâu sau đó, netizen lại rần rần khi Kỳ Duyên chính thức hủy theo dõi siêu mẫu Minh Triệu sau 5 năm đồng hành. Trong khi đó, người đẹp sinh năm 1996 vẫn theo dõi 8 người, trong đó có Thiên Ân. Đáng chú ý, cư dân mạng còn khui ra loạt hint đáng ngờ của Hoa hậu Thiên Ân và Kỳ Duyên trong thời gian qua. Cả hai bị soi dùng ốp đôi, túi xách, dây chuyền có kiểu dáng giống nhau... Trong group chat, người đẹp sinh năm 2000 từng khoe được ai đó tặng 1 bình nước. Tuy nhiên cư dân mạng phát hiện ra Kỳ Duyên từng đăng tải hình ảnh check-in quán cà phê có bình nước giống với Thiên Ân. Cả 2 nàng hậu còn được cho là check-in tại Đà Lạt cùng thời điểm, vướng nghi vấn bí mật đi du lịch chung.

Kỳ Duyên và Thiên Ân bị soi nhiều hint đáng ngờ.

Cả hai có nhiều món đồ giống nhau dấy lên nhiều nghi ngờ.

Phụ kiện không khác gì nhau mà 2 nàng hậu sở hữu.

Cư dân mạng còn "tóm hint" du lịch chung giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân. Cách đây ít ngày, Thiên Ân đã xuất hiện trong sự kiện khởi động hành trình thi Miss Universe của Kỳ Duyên. Nàng hậu sinh năm 2000 gửi lời nhắn nhủ đến đàn chị. Khi đoạn clip của Thiên Ân được phát lên, nhiều người tại sự kiện đều có chung phản ứng, đó là ồ lên cười. Bên cạnh đó, sự chú ý của truyền thông cũng đổ dồn về phía Kỳ Duyên trên sân khấu. Kỳ Duyên chăm chú lắng nghe và cười tít cả mắt trước những lời nhắn nhủ của Thiên Ân. Trong khi đó, ngồi dưới sân khấu, Thiên Ân và hội chị em Hoa hậu cũng cười đùa không ngớt. Đáng chú ý, khi nhìn vào phản ứng như kiểu "tôi biết hết rồi nha" của Thanh Thủy, Bảo Ngọc hay Thúy Quỳnh phần nào nói lên mối quan hệ đặc biệt giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân.