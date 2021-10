Hoa hậu Thế giới Thụy Điển 2021 gây chú ý vì vòng 1 ngoại cỡ

Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, cô cho hay: “Tôi quan niệm vẻ đẹp xuất phát từ bên trong, phải yêu bản thân, tự tôn và tôn trọng người khác. Tạo ra nguyên tắc và thói quen riêng cho bản thân, tôi duy trì những bài tập buổi sáng và ngồi thiền định. Tôi cũng lắng nghe những câu chuyện, bài học tới từ khắp nơi trên thế giới. Những bài học giáo dục giúp tôi tư duy và phát triển, khiến tôi trở thành một người hiểu biết và sáng suốt hơn. Tôi luôn xem mỗi ngày mới là một cơ hội mới để tạo ra sự khác biệt và vẻ đẹp toàn diện”.

Hoa hậu Thế giới (Miss World) là sự kiện giải trí và cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thu hút hơn 900 triệu khán giả tại hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. Hoa hậu Thế giới 2021 lần thứ 70 dự kiến tổ chức vào ngày 16/12 tại José Miguel Agrelot Coliseum, Puerto Rico.

Toni-Ann Singh - đương kim Hoa hậu Thế giới người Jamaica - sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sẽ thi đấu tại Miss World năm nay.

Phần giới thiệu của Gabriella Lomm Mann thi Hoa hậu Trái đất 2020:

Thảo Mi