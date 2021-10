Hoa hậu Philippines 2 lần trượt ngã trên sân khấu, rơi cả vương miện

Chương trình chung kết bị đánh giá lê thê, kéo dài gần 7 tiếng từ tối 3/10 đến sáng 4/10, khiến cả thí sinh và khán giả đều mệt mỏi. Tới 0h sáng 4/10, Top 15 bước vào phần thi ứng xử mới được thông báo. Kết quả đêm chung kết được công bố khi đã gần 1h30 sáng. Đây được cho là lý do khiến tân hoa hậu đã không thể đứng vững trên đôi giày cao gót quá lâu vì đau nhức.

Cô trượt ngã và rơi cả vương miện ngay trong lúc đăng quang khi bước đi chào khán giả trên cương vị mới. Trước đó, trong lúc chờ đợi kết quả, Tracy Maureen Perez mất thăng bằng và ngã nhào xuống 4 bậc thang của sân khấu khiến các thí sinh hoảng hốt bất ngờ.