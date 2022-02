Hoa hậu Phạm Hương giàu sụ, sài toàn đồ hiệu, xe sang ở Mỹ

Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện bikini khoe dáng. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng sắc vóc của Phạm Hương ngày càng đẹp, mặn mà.

Phạm Hương rất chăm diện đồ hiệu, xế sang. Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được nhiều người ao ước.

Your browser does not support the video tag.

Hà Lan