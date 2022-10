Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị kiện

Sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Thùy Tiên khẳng định chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào, hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang, dù đã ký vào giấy vay nợ. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết: "Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí", cô trả lời báo chí trong buổi họp báo 7/5/2019.

Bà Trang cho biết: "Việc Thùy Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng, căn cứ... là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của mà còn chà đạp danh dự, nhân phẩm, khiến sức khỏe tôi bị suy sụp”.