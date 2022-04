Hoa hậu Ngọc Hân chưa 'mặn' duyên chứng khoán, không như một nàng hậu 'đánh đâu trúng đó'

Hoa hậu chứng khoán Đặng Thị Ngọc Hân.

Liên tiếp trong hai phiên gần đây NVT giảm tới 13%, đóng cửa phiên 01/04 còn 28.050 đồng. Có lẽ đây cũng là thời điểm nhà đầu tư nhận ra rằng NVT vẫn đang thuộc diện cổ phiếu bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty mẹ NVT ghi nhận lỗ 28,4 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của công ty, ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021 nên nguồn doanh thu của công ty mẹ đến từ cổ tức của công ty con là CTCP Du lịch Hồng Hải giảm so với năm 2020. Trong năm 2021, NVT ghi nhận chi phí tài chính 17,7 tỷ đồng do công ty phải ghi nhận khoản lãi phải trả từ việc phát hành 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi trong năm.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc NVT, ngày 17/03 hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện trên sóng truyền hình VTV1 và chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Cô tiết lộ trên chương trình rằng bản thân cô cũng đang đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm DNP, đặc biệt là HUT của Công ty cổ phần Tasco.

Kể từ sau phiên lập đỉnh về giá 21/03, HUT đã trải qua 6/9 phiên giảm giá, trong đó có tới 4 phiên giảm sàn. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, HUT đã giảm 30,2% để về mức giá 35.800 đồng/cp.

Trước đó, chuỗi tăng giá kéo dài từ giữa tháng 1/2022 đến ngày 21/03 vừa qua đã giúp thị giá của HUT tăng thêm hơn 170%, đạt mức giá kỷ lục của cổ phiếu này là 51.300 đồng/cp.