Hoa hậu Ngọc Châu phát ngôn bất nhất 'chưa từng yêu ai'?

Tối 25/6, người đẹp đến từ Tây Ninh - Nguyễn Thị Ngọc Châu - đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cùng ngày, cô có buổi họp báo giao lưu với giới truyền thông.

Đáng chú ý, khi nhận được câu hỏi về chuyện tình cảm, Ngọc Châu cho hay: "Tôi cũng trả lời thật lòng, bản thân tôi trước giờ chưa từng yêu.

Mọi người cũng thấy khi một cô gái có tình yêu sẽ khác. Tôi vẫn còn rất 'cứng', không có 'lady', không mềm mại như những người có trải nghiệm về tình yêu rồi. Tôi nghĩ mọi người sẽ cảm nhận được điều đó".