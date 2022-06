Hoa hậu Ngọc Châu nhảy múa kiểu gì khiến người xem 'u mê'?

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Ngọc Châu là gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt với vai trò là một người mẫu chuyên nghiệp, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2016.

Không chỉ nổi danh làng thời trang, Ngọc Châu còn từng lấn sân âm nhạc. Dù không xuất sắc, nhưng cô nàng cho thấy được sự ổn định trong cách thể hiện bài hát, dễ nghe và có cảm xúc.