Hoa hậu Ngọc Châu catwalk 'cà giựt', dẫm cả váy của Á hậu Thủy Tiên

Hậu đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu cùng 2 á hậu Thảo Nhi Lê và Thủy Tiên cực kỳ đắt show. Mới đây, cả 3 cùng góp mặt trong một sự kiện về thời trang và lần lượt đảm nhận vai trò vedette trong 3 bộ sưu tập khác nhau.

Dù đã rất cố gắng nhưng do được giao một bộ đồ khá khó nên Ngọc Châu không trình diễn mượt mà bằng 2 nàng á hậu.