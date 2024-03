Hoa hậu Mai Phương: Trước khi bay đến Ấn Độ, tôi rất sợ chết

Mang 5kg gạo để "chiêu đãi" bạn bè quốc tế

- 4 năm từ cô gái tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020 đến khi đặt chấn đến Ấn Độ dự thi Miss World. Hành trình này, điều gì đáng nhớ nhất với bạn?

Tôi học được nhiều và không nghĩ một ngày tên mình xuất hiện nhiều trên Google như hiện tại. Người hâm mộ Việt Nam đã để lại dấu ấn đối với bạn bè quốc tế. Các thí sinh bất ngờ khi tôi có lượng tác tác lớn trên mạng xã hội.

Về việc tổ chức ở Ấn Độ, ban tổ chức đã chuẩn bị tốt và chu đáo nhưng cũng khá bất ngờ vì thời tiết hơi lạnh.

Trong khách sạn và nhà hàng cũng có đồ ăn nhưng tôi mang 5kg gạo để "chiêu đãi" bạn bè quốc tế và đã nấu khoảng 2-3kg. Trong những ngày quan trọng, tôi sẽ nấu từ tối hôm trước, để sáng hôm sau có cơm nóng. Tôi đã mở một “buổi tiệc cơm” cùng các thí sinh, có cá hộp sốt cà, cá cơm, trà bông, canh rong biển... nhưng cơm là chủ yếu. Tôi nấu 3 nồi to, mọi người khen cơm rất ngon nhưng vẫn không đủ và may mắn không ai than phiền về... bao tử.



Mai Phương nấu gần 3kg gạo chiêu đãi thi sinh Miss World.

Trong phần thi Người đẹp thời trang, Hoa hậu Singapore dù mặc trang phục rất cầu kỳ, tinh xảo, vẫn sẵn sàng ngồi xuống để gài giày giúp tôi và mọi người. Điều mà chúng ta cần là sự giúp đỡ nhau và tình cảm chân thành.

- Nếu xem Miss World là lớp học, các phần thi phụ là những bài kiểm tra, Mai Phương đã học, quan sát được gì từ các đối thủ?

Thật sự, các thí sinh và ban giám khảo không có nhiều thời gian trò chuyện. Vòng phỏng vấn kín cũng chỉ được vài phút, format năm nay có nhiều thay đổi, 2-3 thí sinh cùng vào phỏng vấn nên ban giám khảo khó có thể tìm hiểu hết thí sinh.