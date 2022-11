Hoa hậu Mai Phương nói gì về quyết định nhận con nuôi ở tuổi 23?

Những ngày qua, Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi công bố vừa hoàn tất thủ tục nhận bé gái 2 tuổi, tên Tường An làm con nuôi và bảo trợ tài chính cho bé hằng tháng, đến khi bé 18 tuổi.

Chia sẻ với Dân trí, Mai Phương cho biết gia đình bé Tường An có hoàn cảnh khó khăn. Cha bé mất do Covid-19, chỉ còn mẹ cùng 1 anh, 1 chị. Tuy nhiên do không đủ điều kiện nuôi con, mẹ của Tường An phải gửi con cho bà nội chăm sóc, còn mình đi làm xa để trang trải cuộc sống.