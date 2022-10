Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc đăng quang: Sạn, luộm thuộm như hội chợ

Trong suốt chương trình, khán giả theo dõi trực tiếp không thấy sự xuất hiện của khán giả tại sân khấu dù là kỷ niệm dấu mốc 50 năm. BGK- những người cầm cân nảy mực - cũng không được lên hình nhiều khiến người theo dõi cảm thấy cuộc thi chỉ có mỗi thí sinh.

Sân khấu đơn giản đêm chung kết dù đây là cuộc thi kỷ niệm 50 năm.

MC của cuộc thi là nhân vật gây ngán ngẩm nhất đêm chung kết. Các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thường có kịch bản chặt chẽ và sử dụng từ 2 MC trở lên, nhưng một MC chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 phải cáng đáng hết tất cả nên phần dẫn bị ảnh hưởng. Người dẫn thậm chí phải cúi lên cúi xuống nhặt câu hỏi, kịch bản để cầm.

Bảo Ngọc của Việt Nam đã chiến thắng tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 thế nhưng đêm chung kết một một cuộc thi quốc tế với lịch sử tồn tại 50 năm vẫn còn những hạt sạn về công tác tổ chức, trao giải là điều rất đáng thất vọng và không xứng tầm khi được xếp vào hàng ngũ những cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn.

