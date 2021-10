Hoa hậu Lã Kỳ Anh 'chôm' đồng hồ 2 tỷ của đại gia mới quen

Theo Tiền Phong đưa tin, ngày 12/10, Công an quận 3, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Lã Thị Anh (31 tuổi, ngụ TP. Hà Nội; trú quận 7, TP.HCM) điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.



Trước đó, vào giữa tháng 9, anh Nguyễn Minh T. (Sn 1997, ngụ quận 3) tới công an trình báo về việc bị mất trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng tại căn nhà trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu.



Qua lời anh T. được biết, anh T. quen chị Anh trên MXH rồi dần dần cả 2 trở nên thân thiết hơn. Sau đó, anh T. đã mời chị Anh về nhà ở quận 3 chơi và ngủ lại qua đêm.



Những lần chị Anh đến nhà chơi, anh T. đã giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, trong đó chiếc Rolex giá lên đến 90.000 USD.

Chiếc đồng hồ Rolex bị Lã Kỳ Anh đánh cắp

Nảy lòng tham, Anh lên kế hoạch đánh tráo để lấy cho bằng được chiếc đồng hồ tiền tỷ.



Lợi dụng một lần anh T. ngủ say, Anh đã lấy điện thoại chụp lại hình ảnh chiếc đồng hồ hàng hiệu gửi cho V.T (SN 1990, ngụ quận Phú Nhuận) nhờ anh này tìm một chiếc đồng hồ hàng nhái có hình dạng như thật.



Sau đó, do cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Anh không đến nhà bạn trai nữa.



Ngày 11/9, thiếu gia T. liên hệ với Anh để xin lỗi và anh rủ người tình sang nhà chơi. Lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, chị Anh đánh tráo đồng hồ.



Sáng hôm sau, Anh tìm cớ gây sự rồi chia tay rồi lên xe bỏ đi đến nhà V.T nhờ định giá để tìm mối bán chiếc đồng hồ hàng hiệu vừa trộm được.



V.T nhờ người định giá và báo lại cho Anh biết, chiếc đồng hồ trị giá khoảng 80 ngàn USD. Tuy nhiên trước mắt, Anh cầm đồng hồ cho V.T lấy 1 tỷ đồng.