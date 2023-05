Hoa hậu Kỳ Duyên tuổi 26: Ngoại hình nóng bỏng, 'tay chơi' hàng hiệu

Cô cho biết ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô theo hướng tích cực và cả tiêu cực. Tiếp xúc với hào quang showbiz từ khi còn trẻ nên Kỳ Duyên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, va vấp.

Người đẹp chia sẻ: "Trong 2 năm đầu sau khi đăng quang, nhiều biến cố ập đến khiến tôi hiểu ra một điều là mình cần rất nhiều thời gian để thay đổi bản thân. Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao lúc đó mình lại như thế. Giá như lúc đó mình không như thế thì bây giờ khác rồi.

Đôi khi, góc nhìn này hơi tiêu cực một tí vì cứ nhìn vào những điều khiến mình hối hận như vậy sẽ khiến mình khó thoát ra. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, tôi phải cảm ơn những vấp ngã đó đã tạo nên con người của tôi hôm nay".



Sau những thăng trầm, sóng gió, Kỳ Duyên trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Hiện tại cô bận rộn nhiều dự án và đang xây dựng hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê ở Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sau đăng quang, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Theo Dân Trí