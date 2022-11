Hoa hậu Khánh Vân mong muốn thành idol đa năng

Your browser does not support the video tag.

MV Khoảng Cách Giữa Chúng Ta là 1 CM- Roy Nguyễn

Trong MV dance version, Roy Nguyễn thể hiện khả năng hát, nhảy thuần thục cùng ngoại hình thu hút đúng chuẩn một ca sĩ thần tượng bên cạnh 12 vũ công người Hàn Quốc.



Để chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, Roy Nguyễn đã mất hơn 8 tháng để tập luyện



Tân binh Vpop thể hiện vũ đạo nhuần nhuyễn trên sân khấu debut

Roy Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo, từng có thời gian đào tạo tại thị trường Hàn Quốc trong vai trò thành viên nhóm nhạc thần tượng Z Boys.