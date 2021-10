Hoa hậu Huỳnh Vy - 'Nàng thơ' của NTK Đức Vincie trong BST váy cưới 'Vườn địa đàng'

Hoa hậu Huỳnh Vy cho biết, cô cũng rất vinh dự khi được mặc những bộ váy đẹp này của NTK Đức Vincie. Do giãn cách xã hội nên tới thời điểm cận kề mùa cưới mới thực hiện bộ ảnh được và cũng không thể chụp ở nhiều bối cảnh ngoài trời do những hạn chế về việc đi lại và đảm bảo an toàn sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Huỳnh Vy cho biết trong đợt giãn cách vừa rồi cô chăm chỉ luyện tập thể dục tại nhà, đặc biệt là tập yoga thường xuyên đã mang đến cho cô một thân hình đẹp. Người đẹp Đồng Tháp tiết lộ cô không bị tăng cân trong suốt hơn 4 tháng ở nhà. Cô tập nấu nhiều món ăn mới, thường xuyên gọi cho mẹ, cũng như đọc nhiều sách… Những điều trên đã giúp Huỳnh Vy trải qua kỳ giãn cách xã hội có nhiều ý nghĩa.

Là người thường xuyên có nhiều hoạt động cộng đồng nổi bật, Hoa hậu Huỳnh Vy mới đây còn tặng nhiều điện thoại cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em có phương tiện học tập online trong giai đoạn này. Nghĩa cử của Huỳnh vy được nhiều người khen ngợi. Ngoài vai trò là một Hoa hậu quốc tế thành công, Huỳnh Vy còn là một người đẹp có kinh nghiệm kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản và chứng khoán.