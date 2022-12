Hoa hậu Hong Kong: Người U50 vẫn độc thân, người bán vương miện trả nợ

Cùng với những năm 1980, thập niên 1990 cũng là thời kỳ hoàng kim, kỷ nguyên vàng của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong trước khi đi đến thoái trào như hiện tại. Trong khoảng 10 năm này, cuộc thi sắc đẹp đã sản sinh ra loạt ngôi sao đình đám cho showbiz xứ Cảng Thơm như Hoa hậu Viên Vịnh Nghi (1990) cùng các Á hậu Thái Thiếu Phân (1991), Xa Thi Mạn (1997) hay Hồ Hạnh Nhi (1999).

Hoa hậu Hong Kong là bước đệm giúp các người đẹp thành danh sau một đêm. Đa số tận dụng danh hiệu có được để tiến xa trong giới giải trí. Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn bó lâu dài với nó. Những chủ nhân vương miện Hoa hậu Hong Kong thập niên 1990 giờ ra sao là câu hỏi mà nhiều khán giả quan tâm.

Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi



Hoa hậu Hong Kong 1990 Viên Vịnh Nghi.

Viên Vịnh Nghi giành chiến thắng trong cuộc thi năm 1990 và tiếp tục gặt hái thành công trên màn bạc. Năm 1993, cô giành được danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong với phim Á Phi Dữ Ái Cơ.

Sau đó, cô liên tiếp giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1994 và 1995 qua những phim C'est La Vie, Mon Chéri và Kim Chi Ngọc Diệp.

Nàng hậu khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm đình đám khác như nữ diễn viên đóng vai chính trong Quốc Sản 007 (1994) của Châu Tinh Trì và Till Death Do Us Laugh (1996) của Tiền Văn Kỹ.

Tuy nhiên, bên cạnh thành công, Viên Vịnh Nghi vướng phải một số lùm xùm ảnh hưởng đến danh tiếng. Theo Star Setn, cô xảy ra mâu thuẫn với Thành Long và Ngô Quân Như. May mắn, nữ diễn viên sinh năm 1991 đã hòa giải với Thành Long, thấy rõ qua bức ảnh selfie chung trên mạng xã hội vào năm 2017. Truyền thông Trung Quốc gọi đây là "bức ảnh của thế kỷ".

Về đời sống tình cảm, Viên Vịnh Nghi bí mật kết hôn với tài tử Trương Trí Lâm vào năm 2001. Hai người có một con trai chung vào năm 2006. Kể từ đó, cô hạn chế xuất hiện trên màn ảnh, tập trung vào chăm sóc gia đình nhỏ.



Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm tổ chức đám cưới trên truyền hình năm 2022.

Năm 2014, Viên Vịnh Nghi chuyển hướng phát triển sang Trung Quốc đại lục như nhiều đồng nghiệp khác. Năm 2022, cô cùng chồng trở thành tâm điểm chú ý khi kỷ niệm hơn 20 năm kết hôn bằng lễ cưới lãng mạn trên chương trình tạp kỹ Call Me By Fire 2. Viên Vịnh Nghi nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc không tuổi khi xuất hiện trong chiếc váy cưới lộng lẫy.

Hoa hậu Hong Kong 1991 Quách Ái Minh



Hoa hậu Hong Kong 1991 Quách Ái Minh.

Xuất thân Đại học Nam California (Mỹ) chuyên ngành kỹ sư cơ khí, Quách Ái Minh vẫn quyết định từ bỏ để gia nhập showbiz sau khi đăng quang. Cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập như Đại Thời Đại (1992), Hồ Sơ Trinh Sát II (1996), Trạng Sư Tống Thế Kiệt 2 (1997), To Love With No Regrets (2004)... Khả năng diễn xuất của cô được khán giả công nhận, thậm chí nam diễn viên Lâm Bảo Di ca ngợi cô là "diễn viên thiên tài hành động hoàn toàn bằng trực giác". Sau năm 2006, cô vắng bóng trong showbiz.