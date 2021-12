Hoa hậu Hong Kong cầu cứu vì mất hết tiền sau chung kết HH Hòa bình Quốc tế

Nhiều người hâm mộ phán đoán, nhiều khả năng cô đã được cảnh sát giúp đỡ tìm lại đồ vật bị mất nên đã xóa bài cầu cứu trước đó.

Miss Grand Hong Kong Sen Yang hài hước trong phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi.

Sen Yang đại diện cho Hong Kong tại cuộc thi Miss Grand International 2021. Tuy cô không đạt được thành tích gì trong đêm chung kết nhưng cũng là một trong những thí sinh được truyền thông chú ý. Cô cũng là một trong những người bạn thân thiết của Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trong phần thi trang phục dân tộc, cô nàng trở thành nhân vật hot trên mạng xã hội khi vừa đi biểu diễn vừa ăn uống thoải mái.

