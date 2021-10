Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021 sexy hết cỡ với 3 vòng hoàn hảo

Những người đẹp Colombia nổi tiếng là thí sinh tiềm năng trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Quốc gia Nam Mỹ này từng hai lần giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ, lần lượt là Paulina Vega Dieppa năm 2014 và Luz Marina Zuluaga Zuluaga năm 1958.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ, Colombia được mệnh danh là “cường quốc Á hậu” bởi vì từ mùa giải năm 2014 trở đi, các đại diện nước này hầu như đều có mặt trong top 3, nhưng không giành ngôi vị cao nhất. Năm ngoái, thí sinh Laura Olascuaga của quốc gia này dừng chân tại top 21 cùng với đại diện của Việt Nam là hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân.

Phúc Hậu