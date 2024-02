Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia được bạn trai người Mỹ cầu hôn

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia, Reth Sarita được khán giả biết tới qua vai trò diễn viên, người mẫu, MC truyền hình. Cô ra mắt năm 17 tuổi qua phim Love9, sau đó đóng loạt tác phẩm Love To The Power Of Four, The Dinner, Happiness, Kidnap, Mind Cage...

Tuy không có chiều cao nổi trội, Sarita Reth được đánh giá là người đẹp có vẻ đẹp học thức, từng được Quỹ hoạt động Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) Campuchia vinh danh.

Năm 2020, Reth Sarita đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia 2020 và đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2020 ở Mỹ nhưng không giành được thành tích.