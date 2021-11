Hoa hậu H’Hen Nie nói gì về lần đầu đảm nhận vai trò huấn luyện viên

Vừa qua, đã có buổi ra mắt ban giám khảo chương trình The Next Face Vietnam 2021 bao gồm Host – Giám đốc sáng tạo, Chuyên gia trang điểm Nam Trung cùng bộ 3 huấn luyện viên: Top 5 Hoa hậu hoàn vũ thế giới 2018 – Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, Top 12 Hoa hậu thế giới 2019 – Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, cùng Á quân Vietnam’s Next Top Model mùa giải All Stars – Người mẫu Thùy Dương (TyhD).

Chương trình The Next Face Vietnam 2021 - cuộc thi do MultiMedia JSC sản xuất cùng sự đồng hành của ứng dụng mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook, nền tảng OnMeeting và Công ty quản lý và đào tạo beU Models, là chương trình truyền hình thực tế duy nhất tại Việt Nam được tổ chức phát động trong thời điểm cả nước phải giãn cách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phong cách Hoa hậu H’Hen Nie trong ngày ra mắt chương trình

Khác với những chương trình truyền hình thực tế về người mẫu trước đây, The Next Face Vietnam sẽ không chỉ hướng tới việc tìm kiếm và đào tạo những nhân tố phù hợp với sàn diễn catwalk hay gương mặt quảng cáo chuyên nghiệp cho những thương hiệu, mà quan trọng hơn, do diễn ra trong bối cảnh ‘bình thường mới’, The Next Face Vietnam 2021 sẽ đánh giá cao khả năng tạo sức ảnh hưởng và xây dựng hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội trong thời đại 4.0.