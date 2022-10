Hoa hậu Engfa ca hát cực quyến rũ, bao giờ đến lượt Thiên Ân?

Your browser does not support the video tag.

Tự tin khoe tài ca hát góp vui, hoa hậu Engfa đã có màn trình diễn vô cùng quyến rũ khi thể hiện những động tác uốn éo sexy cùng giọng hát "như nuốt đĩa", khiến người xem khó lòng rời mắt.

Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận "u mê" nàng hậu Thái Lan.