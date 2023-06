Hoa hậu được săn đón Thùy Tiên: 'Tôi chuẩn bị cho ngày hết thời'

Your browser does not support the video tag.

“Ai cũng có thời, chỉ là trong showbiz điều đó thể hiện rõ ràng hơn thôi. Từ lúc đăng quang tôi cũng nghĩ đến ngày phải đi xuống. Nói thế không phải bi quan mà đúng hơn đó là thực tế cuộc sống.

Tôi đã chuẩn bị nhiều công việc khác ngoài vai trò hoa hậu. Mọi thứ đều bình thường, quan trọng là mình tận hưởng và trân trọng sự trải nghiệm lúc này. Nếu cứ lo lắng, sợ sệt đôi khi lại biến thành áp lực”, cô nói.

Bận rộn với công việc, Thùy Tiên chưa tính đến chuyện lấy chồng. Cô cũng từ chối việc công khai bạn trai với khán giả vì không muốn lộ đời tư, tránh bị soi mói.

“Tôi không bao giờ công khai người yêu, chỉ khoe thiệp cưới thôi. Tôi thoải mái chia sẻ về mọi điều nhưng có 2 thứ là tình cảm và gia đình xin được giữ bí mật”, hoa hậu quả quyết.