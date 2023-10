Hoa hậu Đỗ Thị Lan Anh chính thức đến với Miss Earth 2023

Video bắt đầu với những địa điểm nổi bật của TP.HCM như chợ Bến Thành và Nhà hát Thành phố. Miss Earth Vietnam 2023 - Lan Anh xuất hiện trong trang phục vest năng động, tự tin chia sẻ về bản thân bằng tiếng Anh lưu loát.

Lan Anh cho biết rằng cô sinh ra tại TP.HCM, Việt Nam - một đất nước xinh đẹp với nền văn hóa và lịch sử lâu đời, cùng với thiên nhiên tươi đẹp, được biết đến như là "rừng vàng biển bạc".

Dù hiện sinh sống ở Mỹ, Lan Anh giữ gìn những giá trị truyền thống, văn hóa Việt Nam. Hoa hậu chia sẻ: “Mẹ của tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà luôn dạy cho con cái biết quan tâm, tìm hiểu về quê hương và nguồn cội. Mẹ thường xuyên nấu các món ăn Việt Nam và giao tiếp với gia đình bằng tiếng Việt. Nhờ mẹ, tôi được học về các lễ nghi, nếp sống truyền thống, khiến tôi tự hào và may mắn khi là người phụ nữ Việt Nam”.