Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ký 'hợp đồng bom tấn' dẫn thể thao VTV.

Cô cũng khẳng định, bản thân hiện tại đã khác trước rất nhiều. Đây là thời điểm, chân dài đến từ Hà Nội cần định hướng và tìm cho mình một công việc ổn định. "Tôi rất yêu công việc của một MC vì vậy không có lý do gì để tôi từ chối vai trò mới này. Tôi nghĩ mình sẽ gắn kết với đài truyền hình và ban thể thao một thời gian dài", Mỹ Linh chia sẻ.

Khi nhận được lời nhận xét dẫn còn chưa mượt mà trong bản tin lên sóng đầu tiên, Đỗ Mỹ Linh cho biết, chính bản thân cô cũng chưa được hài lòng vì giọng dẫn của mình còn "đều đều và chưa ra chất dẫn thể thao thực sự". Tuy nhiên không vì thể mà người đẹp Hà Nội cảm thấy buồn. Cô tự hứa sẽ cố gắng khắc phục và làm tốt ở những bản tin tiếp theo.

Clip Đỗ Mỹ Linh dẫn bản tin thể thao:

Your browser does not support the video tag.

Hàn Triệt