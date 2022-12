Hoa hậu Đặng Thu Thảo không cho phép mình gục ngã sau ly hôn

Your browser does not support the video tag.

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là khách mời trong talkshow Lối ra. Cô trải lòng về cuộc sống hiện tại và không khỏi xúc động khi ngẫm về cuộc hôn nhân để lại cho mình nỗi đau và cả nuối tiếc.

Đặng Thu Thảo lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành vào năm 2018. Từ lúc lập gia đình, cô về quê chồng sinh sống và gần như hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Sau khi mang bầu và sinh hai bé trai song sinh, cô phát hiện chuyện ông xã có “người thứ ba”. Không ít lần Đặng Thu Thảo cố gắng tìm cách cứu vãn mối quan hệ, nhưng mọi nỗ lực của cô đều không thành.

“Lúc mang thai, tôi đã có dấu hiệu trầm cảm và sau sinh, tôi giật mình vì bản thân bị trầm cảm nặng nề. Đó là khoảnh khắc con khóc, tôi giật mình nhìn xuống tay, thấy cuộn giấy ăn đã bị mình ăn hết một nửa, miệng tôi vẫn đang ngậm giấy. Tôi thấy sợ hãi, sợ rằng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân thì liệu có ổn không, sức khoẻ của tôi có đảm bảo không, liệu tôi có làm hại đến con mình không?...", cô kể.