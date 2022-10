Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang hát live được khen tiến bộ

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip Hương Giang trình diễn bản hit Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh trên sân khấu tại Hàn Quốc.

Theo đó, Hương Giang gây ấn tượng với khán giả nhờ nhan sắc mặn mà, trang phục giúp tôn vóc dáng 3 vòng gợi cảm.