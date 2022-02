Hoa hậu châu Á Ông Hồng tuổi 53 viên mãn bên chồng và con gái

Con gái Ông Hồng tròn 14 tuổi gây chú ý với nhan sắc thừa hưởng từ mẹ. Nhiều khán giả dự đoán bé sẽ trở thành mỹ nhân tương lai song nữ diễn viên cho biết cô không có ý định để con gia nhập showbiz.

Ông Hồng sinh ở Hong Kong. Cô từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1989 trước khi bước chân vào làng giải trí. Thập niên 1990, cô là một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất màn ảnh Hoa ngữ. Những năm gần đây, cô dần rút lui khỏi nghệ thuật. Thỉnh thoảng, Ông Hồng vẫn xuất hiện tại các sự kiện trước công chúng và nhận lời đóng phim truyền hình dài tập.

Thúy Ngọc