Hoa hậu bị chê giọng hát ngay trên sóng: 'Quá tệ, thất vọng'

Màn trình diễn của Trúc Diễm tại chương trình Album Vàng

Cụ thể, trong chương trình Album Vàng diễn ra vào tháng 11/2010, Trúc Diễm đã trình diễn ca khúc mang tên Đơn Giản trên sóng truyền hình trực tiếp.

Trong suốt phần thể hiện, cô lộ rõ sự chênh phô, hụt hơi trong từng câu hát. Khán giả ngồi trong trường quay cũng gần như "nín thở" vì hồi hộp khi nghe giọng hát live của Trúc Diễm.

Sau phần thể hiện này, khách mời của chương trình là nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa ra lời nhận xét thẳng thắn: "Dường như những lời khen trước khi chương trình diễn ra của tôi là không đúng. Hát quá tệ".