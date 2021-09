Hoa hậu - Á hậu Việt là 'nạn nhân' trong nghi án đạo nhái trang phục?

Hoa hậu Phương Khánh



Ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2019 giống gần như y hệt mẫu váy của Hoa hậu Phương Khánh. Từ sắc xanh, vị trí xẻ tà, phần cắt áo trước ngực và phom dáng đều giống nhau



Vốn dĩ đây đã là mẫu váy Phương Khánh diện từ năm 2018

Á hậu Huyền My



Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Lào 2017, người đẹp Lào trao vương miện cho tân Hoa hậu đã diện chiếc váy gần như y hệt 1 thiết kế của NTK Đỗ Long



Vốn dĩ mẫu váy gốc từng được Á hậu Huyền My diện trước đó ít lâu. Với sắc váy dịu nhẹ của Huyền My, Đỗ Long tạo điểm nhấn chủ yếu ở phần đính kết, may vải xuyên thấu cùng chất liệu chiffon cao cấp



"Đó là tác phẩm copy, nhìn kỹ sẽ không giống, may rất vụng và đính cũng không giống được", NTK Đỗ Long phản hồi trước sự việc