Hoá giải nguy cơ gây bệnh do lạm dụng muối ăn bằng một chất thay thế

Về tính an toàn, không có nguy cơ gia tăng các tác dụng ngoại ý nghiêm trọng do tăng kali máu trên lâm sàng với muối thay thế so với muối thông thường. Không có bất kỳ rủi ro nào khác được xác định.

Muối ăn-sát thủ giấu mặt Sát thủ giấu mặt gây bệnh tăng huyết áp, tim mạch, ung thư dạ dày và sỏi thận không đâu xa, nó ở ngay trong căn bếp, trên bàn ăn và người “tiếp tay” hay ngăn chặn nó tấn công vào sức khỏe của các thành viên trong gia đình chính là các bà nội trợ.

Xem thêm video đang được quan tâm