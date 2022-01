Hóa giải mâu thuẫn chuyện cỗ bàn ngày Tết của chồng, nàng dâu

Thế là mẹ chồng có lý do "than phiền", cô em dâu thì bóng gió Trâm lấy lý do đi bay để đùn đẩy việc nhà. Lời ra tiếng vào, mẹ chồng-con dâu, chị em dâu lại có thái độ "bằng mặt không bằng lòng" với nhau.

“Cứ nghĩ chuyện chuẩn bị Tết, cỗ bàn này kia tôi lại cảm thấy căng thẳng, áp lực. Bây giờ người ta "chơi" Tết đâu còn quan trọng ăn Tết nhưng mẹ chồng tôi cứ giữ nề nếp cũ “mâm cao cỗ đầy" mới là tốt. Bà vất vả đã đành, dâu con trong nhà cũng mệt theo, mà thực tế dọn ra có ai ăn mấy đâu.

Một phần vì mấy món ngày Tết khá nhiều đạm, dầu mỡ nên ai cũng ngán, không ăn được nhiều, phần vì đồ ăn quá nhiều, ăn không hết lại cất tủ lạnh đến bữa sau ăn lại. Thành ra, thức ăn cứ hâm đi hâm lại, đã ngán lại càng chán hơn", Trâm thở dài tâm sự với chuyên gia tâm lý.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân (Hà Nội), người tư vấn cho trường hợp của Trâm chia sẻ: