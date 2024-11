Hòa giải bất thành vụ tranh chấp tài sản giữa em và con gái nghệ sĩ Vũ Linh

Cả em và con gái nghệ sĩ Vũ Linh đều không đồng ý hòa giải, nhất quyết “cạch mặt nhau” và giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, phản tố. TAND TPHCM hôm nay (14/11) tổ chức phiên hòa giải đối với vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ” liên quan đến di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh). Thời gian qua, vụ kiện giữa bà Võ Thị Hồng Nhung và Võ Thị Hồng Loan - em gái và con gái cố NSƯT Vũ Linh - đã thu hút sự chú ý của dư luận. Do đó, khi biết tin hôm nay tiến hành hòa giải giữa các bên, từ sáng sớm, rất đông Youtuber, Tiktoker đã có mặt xung quanh khu vực tòa án để livestream, ghi hình. Phiên hòa giải được tổ chức kín, chỉ những người liên quan đến vụ án mới được tham gia. Tại đây, các bên được tiếp cận các tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp, trong đó có kết luận giám định chữ ký của cố NSƯT Vũ Linh… Tuy nhiên, buổi hòa giải đã bất thành do các bên cùng không đồng ý. Bà Võ Thị Hồng Loan (bên trái). Ảnh: TP Phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan đề nghị tòa án tiếp tục thực hiện các công việc theo trình tự thủ tục mà pháp luật quy định để nhanh chóng giải quyết vụ án. Bị đơn tôn trọng ý kiến của các cơ quan tiến hành tố tụng và không có yêu cầu gì thêm. Tại phiên hòa giải lần trước, bà Hồng Loan trình bày đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh bà là con hợp pháp và hàng thừa kế thứ nhất của nghệ sĩ Vũ Linh. Bà đề nghị tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn. Đồng thời, bà Loan đề nghị tòa chấp nhận phản tố của bà về việc yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đại diện UBND quận Phú Nhuận trình bày các thủ tục, quy trình cấp giấy tờ về nhân thân cho bà Hồng Loan đều hợp lệ và đã cung cấp đầy đủ hồ sơ. Văn phòng công chứng cũng cho biết đã làm các thủ tục công chứng đúng quy định. Trong khi đó, bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị tòa hủy giấy khai sinh và giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 21/3/1992. Rất đông Youtober, Tiktoker và người dân hiếu kỳ tới tòa theo dõi vụ việc. Ảnh: TP Phía bà Nhung cũng đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của ông Võ Văn Ngoan (NSƯT Vũ Linh), gồm: nhà và quyền sử dụng đất ở tại số 5 Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận), đã được sang tên cho bà Loan; quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức và một chiếc ô tô hiệu Toyota đều đã được sang tên cho bà Loan; hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm về nội dung sang tên cho bà Loan; xác định toàn bộ di sản của NSƯT Vũ Linh là tài sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của những người thuộc hàng thừa kế thứ 2 là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu; buộc những người đang cư trú tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm phải giao trả nhà cho bà Nhung và ông Nhiêu. Nguyên đơn cũng đề nghị giám định chữ ký của ông Ngoan (NSƯT Vũ Linh) tại văn bản giao nhận con nuôi và giám định chữ ký trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi. Theo nội dung vụ việc, tháng 6/2023, bà Nhung khởi kiện, đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh. Đồng thời, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với CNQSDĐ thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 cho bà và ông Nhiêu.