Hòa đàm Nga-Ukraine: Tiến triển quan trọng, hé lộ loạt đề xuất 'nóng' của Ukraine, Nga ra tuyên bố quan trọng

Thứ nhất, các đảm bảo an ninh. Ukraine muốn có một cơ chế quốc tế về các bảo đảm an ninh, có ràng buộc về mặt pháp lý từ các nước phương Tây, mà theo Kiev là sẽ tương đương hoặc tốt hơn so với đảm bảo an ninh tập thể của NATO.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hòa đàm với Nga, nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia nói: “Theo cơ chế đó, các nước đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ hành động theo cách tương tự Điều 5 trong Hiến chương NATO và thậm chí còn chắc chắn hơn”.

Ông Arakhamia cho biết, Ukraine muốn các quốc gia bảo đảm là Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh - 4 trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cùng với Canada, Đức, Israel, Italy, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trừ Trung Quốc và Israel, những quốc gia vừa đề cập đều là thành viên NATO.

Thứ hai, tình trạng trung lập của Ukraine với NATO. Nếu những đảm bảo an ninh như trên có hiệu lực, Ukraine có thể trở nên trung lập, có nghĩa là Kiev sẽ từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO.

Một nhà đàm phán khác của Ukraine, ông Oleksandr Chaly, cho biết thêm, nước này sẽ không tham gia “bất kỳ liên minh chính trị-quân sự nào”.