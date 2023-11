Hoa cưới cầm tay đắt đỏ, độc đáo của sao Việt

Loài hoa này là biểu tượng của sự may mắn và tình yêu. Mẫu đơn trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, thanh khiết, tình yêu chân thành và hạnh phúc.

Theo bảng xếp hạng của Knowinsiders - trang phổ biến kiến thức cơ bản, thuộc tổ chức The Morning Planet Digital Media Corp, linh lan được xếp thứ 9 trong top 10 loài hoa đắt nhất thế giới, với giá từ 15 đến 50 USD mỗi bó. Lý do bởi linh lan là hoa rừng chỉ mọc ở khu vực ôn đới, cho thu hoạch mỗi năm một lần, mỗi lần kéo dài khoảng một tuần.

Hoa linh lan được gọi là "The Return of Happiness" - sự trở về của hạnh phúc. Do đó, các cặp uyên ương thích chọn lựa linh lan làm hoa cưới như một lời ước hẹn trăm năm.

Hoa cầm tay kết từ sen đá của Đàm Thu Trang

Vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô La trong ngày cưới hôm 28/7/2019.

Một trong hai bó hoa cầm tay Đàm Thu Trang sử dụng trong hôn lễ ngày 28/7/2019 được kết từ sen đá, cát tường, hoa chuỗi ngọc, hồng trắng Playa Blanca, tạo hình khối tròn. Hoa do Khôi Hà - Quán quân cuộc thi thiết kế hoa Vietnam International Floral Expo 2016 thực hiện.

Hoa sen đá là biểu tượng của tình yêu chung thủy, bền chặt và không bao giờ thay đổi theo thời gian.